Precog (SN52) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.632999 $ 0.632999 $ 0.632999 24J Rendah $ 0.667251 $ 0.667251 $ 0.667251 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.632999$ 0.632999 $ 0.632999 24J Tinggi $ 0.667251$ 0.667251 $ 0.667251 Sepanjang Masa $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Harga Terendah $ 0.532732$ 0.532732 $ 0.532732 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) -4.91% Perubahan Harga (7D) +3.63% Perubahan Harga (7D) +3.63%

Precog (SN52) harga masa nyata ialah $0.632999. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN52 didagangkan antara $ 0.632999 rendah dan $ 0.667251 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN52 sepanjang masa ialah $ 3.06, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.532732.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN52 telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -4.91% dalam 24 jam dan +3.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Precog (SN52) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Bekalan Peredaran 2.42M 2.42M 2.42M Jumlah Bekalan 2,420,019.887613614 2,420,019.887613614 2,420,019.887613614

Had Pasaran semasa Precog ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN52 ialah 2.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2420019.887613614. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.53M.