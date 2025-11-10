Predi by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Predi by Virtuals (PREDI) hari ini ialah $ 0.00943411, dengan 4.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PREDI kepada USD penukaran adalah $ 0.00943411 setiap PREDI.

Predi by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,705,592, dengan bekalan edaran sebanyak 498.97M PREDI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PREDI didagangkan antara $ 0.00828764 (rendah) dan $ 0.00953909 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01911756, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00040001.

Dalam prestasi jangka pendek, PREDI dipindahkan -1.03% dalam sejam terakhir dan -28.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Predi by Virtuals (PREDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M Bekalan Peredaran 498.97M 498.97M 498.97M Jumlah Bekalan 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

