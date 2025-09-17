predict (PREDICT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01413295$ 0.01413295 $ 0.01413295 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.29% Perubahan Harga (7D) +6.29%

predict (PREDICT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PREDICT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PREDICT sepanjang masa ialah $ 0.01413295, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PREDICT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

predict (PREDICT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.19K$ 3.19K $ 3.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.19K$ 3.19K $ 3.19K Bekalan Peredaran 42.00M 42.00M 42.00M Jumlah Bekalan 42,000,069.0 42,000,069.0 42,000,069.0

Had Pasaran semasa predict ialah $ 3.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PREDICT ialah 42.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000069.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.19K.