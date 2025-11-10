Predictions Harga Hari Ini

Harga langsung Predictions (PRDT) hari ini ialah $ 1.18, dengan 0.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRDT kepada USD penukaran adalah $ 1.18 setiap PRDT.

Predictions kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,246,472, dengan bekalan edaran sebanyak 24.00M PRDT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRDT didagangkan antara $ 1.17 (rendah) dan $ 1.19 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.26, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.997561.

Dalam prestasi jangka pendek, PRDT dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan +14.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Predictions (PRDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.25M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.62M Bekalan Peredaran 24.00M Jumlah Bekalan 60,000,000.0

