Prediqt Harga Hari Ini

Harga langsung Prediqt (PRQT) hari ini ialah --, dengan 1.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRQT kepada USD penukaran adalah -- setiap PRQT.

Prediqt kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 29,125, dengan bekalan edaran sebanyak 991.84M PRQT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRQT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PRQT dipindahkan +0.56% dalam sejam terakhir dan -19.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Prediqt (PRQT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K Bekalan Peredaran 991.84M 991.84M 991.84M Jumlah Bekalan 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

Had Pasaran semasa Prediqt ialah $ 29.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRQT ialah 991.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991844853.2545223. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.13K.