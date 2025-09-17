Lagi Mengenai PREME

PREME Token Logo

PREME Token Harga (PREME)

Tidak tersenarai

1 PREME ke USD Harga Langsung:

$0.00132354
$0.00132354
0.00%1D
mexc
USD
PREME Token (PREME) Carta Harga Langsung
PREME Token (PREME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00117749
$ 0.00117749
24J Rendah
$ 0.00132364
$ 0.00132364
24J Tinggi

$ 0.00117749
$ 0.00117749

$ 0.00132364
$ 0.00132364

$ 0.03344384
$ 0.03344384

$ 0.00112735
$ 0.00112735

+0.05%

+0.03%

+4.60%

+4.60%

PREME Token (PREME) harga masa nyata ialah $0.00132354. Sepanjang 24 jam yang lalu, PREME didagangkan antara $ 0.00117749 rendah dan $ 0.00132364 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PREME sepanjang masa ialah $ 0.03344384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00112735.

Dari segi prestasi jangka pendek, PREME telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +4.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PREME Token (PREME) Maklumat Pasaran

$ 192.29K
$ 192.29K

--
--

$ 311.45K
$ 311.45K

145.28M
145.28M

235,313,622.8289925
235,313,622.8289925

Had Pasaran semasa PREME Token ialah $ 192.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PREME ialah 145.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 235313622.8289925. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 311.45K.

PREME Token (PREME) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PREME Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PREME Token kepada USD adalah $ -0.0000669778.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PREME Token kepada USD adalah $ -0.0003705191.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PREME Token kepada USD adalah $ -0.0015515055138554206.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.03%
30 Hari$ -0.0000669778-5.06%
60 Hari$ -0.0003705191-27.99%
90 Hari$ -0.0015515055138554206-53.96%

Apakah itu PREME Token (PREME)

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.

PREME Token (PREME) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

PREME Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PREME Token (PREME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PREME Token (PREME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PREME Token.

Semak PREME Token ramalan harga sekarang!

PREME kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PREME Token (PREME)

Memahami tokenomik PREME Token (PREME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PREME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PREME Token (PREME)

Berapakah nilai PREME Token (PREME) hari ini?
Harga langsung PREME dalam USD ialah 0.00132354 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PREME ke USD?
Harga semasa PREME ke USD ialah $ 0.00132354. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PREME Token?
Had pasaran untuk PREME ialah $ 192.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PREME?
Bekalan edaran PREME ialah 145.28M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PREME?
PREME mencapai harga ATH sebanyak 0.03344384 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PREME?
PREME melihat harga ATL sebanyak 0.00112735 USD.
Berapakah jumlah dagangan PREME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PREMEialah -- USD.
Adakah PREME akan naik lebih tinggi tahun ini?
PREME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PREMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.