PREME Token (PREME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00117749 $ 0.00117749 $ 0.00117749 24J Rendah $ 0.00132364 $ 0.00132364 $ 0.00132364 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00117749$ 0.00117749 $ 0.00117749 24J Tinggi $ 0.00132364$ 0.00132364 $ 0.00132364 Sepanjang Masa $ 0.03344384$ 0.03344384 $ 0.03344384 Harga Terendah $ 0.00112735$ 0.00112735 $ 0.00112735 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +4.60% Perubahan Harga (7D) +4.60%

PREME Token (PREME) harga masa nyata ialah $0.00132354. Sepanjang 24 jam yang lalu, PREME didagangkan antara $ 0.00117749 rendah dan $ 0.00132364 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PREME sepanjang masa ialah $ 0.03344384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00112735.

Dari segi prestasi jangka pendek, PREME telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +4.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PREME Token (PREME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 192.29K$ 192.29K $ 192.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 311.45K$ 311.45K $ 311.45K Bekalan Peredaran 145.28M 145.28M 145.28M Jumlah Bekalan 235,313,622.8289925 235,313,622.8289925 235,313,622.8289925

Had Pasaran semasa PREME Token ialah $ 192.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PREME ialah 145.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 235313622.8289925. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 311.45K.