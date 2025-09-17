Presearch (PRE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00601013 24J Tinggi $ 0.00630469 Sepanjang Masa $ 0.814159 Harga Terendah $ 0.0005018 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) +2.44% Perubahan Harga (7D) +5.79%

Presearch (PRE) harga masa nyata ialah $0.00628374. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRE didagangkan antara $ 0.00601013 rendah dan $ 0.00630469 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRE sepanjang masa ialah $ 0.814159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0005018.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRE telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +2.44% dalam 24 jam dan +5.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Presearch (PRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.71M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.28M Bekalan Peredaran 590.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Presearch ialah $ 3.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRE ialah 590.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.28M.