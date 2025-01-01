Tokenomik President Platy (PLATY)
President Platy (PLATY) Maklumat
Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy.
Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan.
Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!
President Platy (PLATY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk President Platy (PLATY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik President Platy (PLATY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik President Platy (PLATY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PLATY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PLATY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
