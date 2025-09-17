PressDog (PRESS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00132783$ 0.00132783 $ 0.00132783 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -2.91% Perubahan Harga (7D) +14.89% Perubahan Harga (7D) +14.89%

PressDog (PRESS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRESS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRESS sepanjang masa ialah $ 0.00132783, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRESS telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -2.91% dalam 24 jam dan +14.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PressDog (PRESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.93K$ 17.93K $ 17.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.93K$ 17.93K $ 17.93K Bekalan Peredaran 960.15M 960.15M 960.15M Jumlah Bekalan 960,147,875.0 960,147,875.0 960,147,875.0

Had Pasaran semasa PressDog ialah $ 17.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRESS ialah 960.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 960147875.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.93K.