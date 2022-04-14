Tokenomik PressDog (PRESS)

Lihat cerapan utama tentang PressDog (PRESS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PressDog (PRESS) Maklumat

PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.

Laman Web Rasmi:
https://pressdog.xyz

PressDog (PRESS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PressDog (PRESS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.59K
Jumlah Bekalan:
$ 960.15M
Bekalan Edaran:
$ 960.15M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 18.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00132783
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik PressDog (PRESS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PressDog (PRESS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PRESS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PRESS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PRESS, terokai PRESS harga langsung token!

PRESS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PRESS? Halaman ramalan harga PRESS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.