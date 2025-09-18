Price Ai (PRICEAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0,071758$ 0,071758 $ 0,071758 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0,38% Perubahan Harga (1D) -1,40% Perubahan Harga (7D) +9,21% Perubahan Harga (7D) +9,21%

Price Ai (PRICEAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRICEAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRICEAI sepanjang masa ialah $ 0,071758, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRICEAI telah berubah sebanyak -0,38% sejak sejam yang lalu, -1,40% dalam 24 jam dan +9,21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Price Ai (PRICEAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3,37K$ 3,37K $ 3,37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3,37K$ 3,37K $ 3,37K Bekalan Peredaran 21,00M 21,00M 21,00M Jumlah Bekalan 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Had Pasaran semasa Price Ai ialah $ 3,37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRICEAI ialah 21,00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3,37K.