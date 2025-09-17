Lagi Mengenai PRICK

Prick Logo

Prick Harga (PRICK)

Tidak tersenarai

1 PRICK ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.00%1D
USD
Prick (PRICK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:16:29 (UTC+8)

Prick (PRICK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00006798
$ 0.00006798$ 0.00006798
24J Rendah
$ 0.00007085
$ 0.00007085$ 0.00007085
24J Tinggi

$ 0.00006798
$ 0.00006798$ 0.00006798

$ 0.00007085
$ 0.00007085$ 0.00007085

$ 0.01709584
$ 0.01709584$ 0.01709584

$ 0.0000361
$ 0.0000361$ 0.0000361

-0.63%

-1.64%

+4.84%

+4.84%

Prick (PRICK) harga masa nyata ialah $0.00006835. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRICK didagangkan antara $ 0.00006798 rendah dan $ 0.00007085 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRICK sepanjang masa ialah $ 0.01709584, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000361.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRICK telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -1.64% dalam 24 jam dan +4.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prick (PRICK) Maklumat Pasaran

$ 68.35K
$ 68.35K$ 68.35K

--
----

$ 68.35K
$ 68.35K$ 68.35K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Prick ialah $ 68.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRICK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.35K.

Prick (PRICK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Prick kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Prick kepada USD adalah $ +0.0000145986.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Prick kepada USD adalah $ +0.0000090427.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Prick kepada USD adalah $ +0.00001316922295205829.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.64%
30 Hari$ +0.0000145986+21.36%
60 Hari$ +0.0000090427+13.23%
90 Hari$ +0.00001316922295205829+23.87%

Apakah itu Prick (PRICK)

PRICK is just a meme coin, but we have big plans, we have big community to make PRICK one of the famous meme coins in the market. Project is based on online game: Play, earn points, and have tons of fun! every month there's a prize pool of 200 solana and other rewards! Complete easy tasks, play game, earn points, and have tons of fun! promote your lovely project to everyone! become the leader of the race! TOKENOMICS: 1 billion supply LP burned 100% Tax 0% Bought and locked 10% for cex listing, airdrop, burn, event, marketing (locked with vesting) - smooth release at 1% per month Ownership renounced

Prick (PRICK) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Prick Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Prick (PRICK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Prick (PRICK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prick.

Semak Prick ramalan harga sekarang!

PRICK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Prick (PRICK)

Memahami tokenomik Prick (PRICK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRICK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prick (PRICK)

Berapakah nilai Prick (PRICK) hari ini?
Harga langsung PRICK dalam USD ialah 0.00006835 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PRICK ke USD?
Harga semasa PRICK ke USD ialah $ 0.00006835. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Prick?
Had pasaran untuk PRICK ialah $ 68.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PRICK?
Bekalan edaran PRICK ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRICK?
PRICK mencapai harga ATH sebanyak 0.01709584 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRICK?
PRICK melihat harga ATL sebanyak 0.0000361 USD.
Berapakah jumlah dagangan PRICK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRICKialah -- USD.
Adakah PRICK akan naik lebih tinggi tahun ini?
PRICK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRICKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:16:29 (UTC+8)

