Prick (PRICK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00006798 24J Tinggi $ 0.00007085 Sepanjang Masa $ 0.01709584 Harga Terendah $ 0.0000361 Perubahan Harga (1J) -0.63% Perubahan Harga (1D) -1.64% Perubahan Harga (7D) +4.84%

Prick (PRICK) harga masa nyata ialah $0.00006835. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRICK didagangkan antara $ 0.00006798 rendah dan $ 0.00007085 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRICK sepanjang masa ialah $ 0.01709584, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000361.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRICK telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -1.64% dalam 24 jam dan +4.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prick (PRICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.35K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.35K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Prick ialah $ 68.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRICK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.35K.