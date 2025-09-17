PRIMAL (PRIMAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01643575$ 0.01643575 $ 0.01643575 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.06% Perubahan Harga (1D) +21.91% Perubahan Harga (7D) +23.58% Perubahan Harga (7D) +23.58%

PRIMAL (PRIMAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRIMAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRIMAL sepanjang masa ialah $ 0.01643575, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRIMAL telah berubah sebanyak +2.06% sejak sejam yang lalu, +21.91% dalam 24 jam dan +23.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PRIMAL (PRIMAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.73K$ 75.73K $ 75.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.31K$ 131.31K $ 131.31K Bekalan Peredaran 2.88B 2.88B 2.88B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PRIMAL ialah $ 75.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRIMAL ialah 2.88B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.31K.