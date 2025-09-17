Primate (PRIMATE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00301461 $ 0.00301461 $ 0.00301461 24J Rendah $ 0.00304311 $ 0.00304311 $ 0.00304311 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00301461$ 0.00301461 $ 0.00301461 24J Tinggi $ 0.00304311$ 0.00304311 $ 0.00304311 Sepanjang Masa $ 0.185827$ 0.185827 $ 0.185827 Harga Terendah $ 0.00118824$ 0.00118824 $ 0.00118824 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.68% Perubahan Harga (7D) -56.40% Perubahan Harga (7D) -56.40%

Primate (PRIMATE) harga masa nyata ialah $0.00301461. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRIMATE didagangkan antara $ 0.00301461 rendah dan $ 0.00304311 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRIMATE sepanjang masa ialah $ 0.185827, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00118824.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRIMATE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.68% dalam 24 jam dan -56.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Primate (PRIMATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M Bekalan Peredaran 1.64B 1.64B 1.64B Jumlah Bekalan 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0

Had Pasaran semasa Primate ialah $ 4.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRIMATE ialah 1.64B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2060000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.21M.