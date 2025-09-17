Prime Numbers Labs (PRFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.101187 24J Tinggi $ 0.112083 Sepanjang Masa $ 0.285396 Harga Terendah $ 0.04999 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +4.07% Perubahan Harga (7D) +9.15%

Prime Numbers Labs (PRFI) harga masa nyata ialah $0.110766. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRFI didagangkan antara $ 0.101187 rendah dan $ 0.112083 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRFI sepanjang masa ialah $ 0.285396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04999.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRFI telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +4.07% dalam 24 jam dan +9.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prime Numbers Labs (PRFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.25M Bekalan Peredaran 11.55M Jumlah Bekalan 92,488,204.65728499

Had Pasaran semasa Prime Numbers Labs ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRFI ialah 11.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92488204.65728499. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.25M.