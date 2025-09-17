Lagi Mengenai PRFI

Prime Numbers Labs Harga (PRFI)

Tidak tersenarai

1 PRFI ke USD Harga Langsung:

$0.110621
$0.110621
+3.90%1D
mexc
USD
Prime Numbers Labs (PRFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:40:44 (UTC+8)

Prime Numbers Labs (PRFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.101187
$ 0.101187
24J Rendah
$ 0.112083
$ 0.112083
24J Tinggi

$ 0.101187
$ 0.101187

$ 0.112083
$ 0.112083

$ 0.285396
$ 0.285396

$ 0.04999
$ 0.04999

+0.14%

+4.07%

+9.15%

+9.15%

Prime Numbers Labs (PRFI) harga masa nyata ialah $0.110766. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRFI didagangkan antara $ 0.101187 rendah dan $ 0.112083 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRFI sepanjang masa ialah $ 0.285396, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04999.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRFI telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +4.07% dalam 24 jam dan +9.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prime Numbers Labs (PRFI) Maklumat Pasaran

$ 1.28M
$ 1.28M

--
--

$ 10.25M
$ 10.25M

11.55M
11.55M

92,488,204.65728499
92,488,204.65728499

Had Pasaran semasa Prime Numbers Labs ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRFI ialah 11.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92488204.65728499. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.25M.

Prime Numbers Labs (PRFI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Prime Numbers Labs kepada USD adalah $ +0.00433562.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Prime Numbers Labs kepada USD adalah $ -0.0282186132.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Prime Numbers Labs kepada USD adalah $ -0.0181086791.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Prime Numbers Labs kepada USD adalah $ -0.07436660445290028.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00433562+4.07%
30 Hari$ -0.0282186132-25.47%
60 Hari$ -0.0181086791-16.34%
90 Hari$ -0.07436660445290028-40.16%

Apakah itu Prime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Prime Numbers Labs (PRFI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Prime Numbers Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Prime Numbers Labs (PRFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Prime Numbers Labs (PRFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prime Numbers Labs.

Semak Prime Numbers Labs ramalan harga sekarang!

PRFI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Prime Numbers Labs (PRFI)

Memahami tokenomik Prime Numbers Labs (PRFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prime Numbers Labs (PRFI)

Berapakah nilai Prime Numbers Labs (PRFI) hari ini?
Harga langsung PRFI dalam USD ialah 0.110766 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PRFI ke USD?
Harga semasa PRFI ke USD ialah $ 0.110766. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Prime Numbers Labs?
Had pasaran untuk PRFI ialah $ 1.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PRFI?
Bekalan edaran PRFI ialah 11.55M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRFI?
PRFI mencapai harga ATH sebanyak 0.285396 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRFI?
PRFI melihat harga ATL sebanyak 0.04999 USD.
Berapakah jumlah dagangan PRFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRFIialah -- USD.
Adakah PRFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PRFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Prime Numbers Labs (PRFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.