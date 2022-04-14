Tokenomik Prime Numbers Labs (PRFI)

Lihat cerapan utama tentang Prime Numbers Labs (PRFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Prime Numbers Labs (PRFI) Maklumat

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.

Its three production-grade applications are:

PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.

PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.

PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.

All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Laman Web Rasmi:
https://primenumbers.xyz/
Kertas putih:
https://docs.primenumbers.xyz/

Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Prime Numbers Labs (PRFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.24M
Jumlah Bekalan:
$ 95.92M
Bekalan Edaran:
$ 11.55M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.26M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.285396
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04999
Harga Semasa:
$ 0.106991
Tokenomik Prime Numbers Labs (PRFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Prime Numbers Labs (PRFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PRFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PRFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PRFI, terokai PRFI harga langsung token!

PRFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PRFI? Halaman ramalan harga PRFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.