Prime Staked XDC Harga (PSXDC)
-0.00%
-29.99%
-55.90%
-55.90%
Prime Staked XDC (PSXDC) harga masa nyata ialah $0.03500617. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSXDC didagangkan antara $ 0.03500386 rendah dan $ 0.05002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSXDC sepanjang masa ialah $ 0.529946, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02030159.
Dari segi prestasi jangka pendek, PSXDC telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -29.99% dalam 24 jam dan -55.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Prime Staked XDC ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSXDC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 142101158.4388545. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.97M.
Pada hari ini, perubahan harga Prime Staked XDC kepada USD adalah $ -0.01500205972258197.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Prime Staked XDC kepada USD adalah $ -0.0201770768.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Prime Staked XDC kepada USD adalah $ -0.0162795353.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Prime Staked XDC kepada USD adalah $ -0.02019779920582159.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.01500205972258197
|-29.99%
|30 Hari
|$ -0.0201770768
|-57.63%
|60 Hari
|$ -0.0162795353
|-46.50%
|90 Hari
|$ -0.02019779920582159
|-36.58%
The XDC Liquid Staking System offers an accessible way for XDC holders to stake their tokens and earn rewards from masternodes without the usual barriers, such as high capital requirements, KYC restrictions, or hosting expenses. How It Works Stake and Receive Liquid Tokens When you stake 1 $XDC in the system, you receive 1 $pstXDC (Proof-of-Stake XDC) in return. The exchange rate is always 1 $XDC = 1 $pstXDC. $pstXDC represents your staked XDC and can be freely used across the ecosystem. Vault or Masternode Minting To stake, you first mint an XDC Vault or an XDC Masternode through the platform. Deposit your $XDC into the Vault or Masternode. Once deposited, $pstXDC is automatically credited to your wallet. Ecosystem Integration $pstXDC can be used in DeFi applications, providing liquidity, earning yield, or for trading, all while your staked $XDC continues to earn rewards from masternodes. Key Features and Benefits Access to Masternode Rewards: By staking through the liquid staking system, users earn rewards generated by XDC masternodes without needing to host or maintain the infrastructure themselves. No KYC or High Entry Barriers: Traditional masternode participation often requires significant capital (e.g., 10M XDC tokens) and compliance with KYC regulations. The liquid staking system eliminates these hurdles, making it accessible for all XDC holders. Lower Costs: Hosting expenses are managed at the protocol level, removing the technical and financial burdens on individual users. Flexibility with $pstXDC: $pstXDC acts as a liquid staking derivative, allowing holders to retain liquidity while earning staking rewards. This token can be transferred, used in decentralized applications, or redeemed for the original $XDC at any time. Security and Transparency Smart Contract-Driven: The staking system operates on secure smart contracts, ensuring your funds are safe and transactions are transparent. Decentralized Reward Distribution: Rewards from masternodes are distributed proportionally and transparently to all participants.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.