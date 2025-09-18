Prime Staked XDC (PSXDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03500386 $ 0.03500386 $ 0.03500386 24J Rendah $ 0.05002 $ 0.05002 $ 0.05002 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03500386$ 0.03500386 $ 0.03500386 24J Tinggi $ 0.05002$ 0.05002 $ 0.05002 Sepanjang Masa $ 0.529946$ 0.529946 $ 0.529946 Harga Terendah $ 0.02030159$ 0.02030159 $ 0.02030159 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -29.99% Perubahan Harga (7D) -55.90% Perubahan Harga (7D) -55.90%

Prime Staked XDC (PSXDC) harga masa nyata ialah $0.03500617. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSXDC didagangkan antara $ 0.03500386 rendah dan $ 0.05002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSXDC sepanjang masa ialah $ 0.529946, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02030159.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSXDC telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -29.99% dalam 24 jam dan -55.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prime Staked XDC (PSXDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 142,101,158.4388545 142,101,158.4388545 142,101,158.4388545

Had Pasaran semasa Prime Staked XDC ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSXDC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 142101158.4388545. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.97M.