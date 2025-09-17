PRIMEAPE (APES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0011355$ 0.0011355 $ 0.0011355 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.93% Perubahan Harga (1D) -0.44% Perubahan Harga (7D) -55.45% Perubahan Harga (7D) -55.45%

PRIMEAPE (APES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, APES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APES sepanjang masa ialah $ 0.0011355, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, APES telah berubah sebanyak -2.93% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -55.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PRIMEAPE (APES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 307.82K$ 307.82K $ 307.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 307.82K$ 307.82K $ 307.82K Bekalan Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Jumlah Bekalan 999,819,953.5340749 999,819,953.5340749 999,819,953.5340749

Had Pasaran semasa PRIMEAPE ialah $ 307.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran APES ialah 999.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999819953.5340749. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 307.82K.