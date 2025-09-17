Principals Network (PNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03156964$ 0.03156964 $ 0.03156964 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.86% Perubahan Harga (7D) +6.84% Perubahan Harga (7D) +6.84%

Principals Network (PNET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PNET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PNET sepanjang masa ialah $ 0.03156964, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PNET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.86% dalam 24 jam dan +6.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Principals Network (PNET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.38K$ 32.38K $ 32.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.38K$ 32.38K $ 32.38K Bekalan Peredaran 981.52M 981.52M 981.52M Jumlah Bekalan 981,516,809.912783 981,516,809.912783 981,516,809.912783

Had Pasaran semasa Principals Network ialah $ 32.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PNET ialah 981.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 981516809.912783. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.38K.