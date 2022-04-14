Tokenomik Principals Network (PNET)
Principals Network (PNET) Maklumat
Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions:
AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution
Built on EDU Chain, the platform enables:
Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs
Technical Implementation:
AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain
The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.
Principals Network (PNET) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Principals Network (PNET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Principals Network (PNET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Principals Network (PNET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PNET yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PNET yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PNET, terokai PNET harga langsung token!
PNET Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PNET? Halaman ramalan harga PNET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.