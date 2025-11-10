Print Harga Hari Ini

Harga langsung Print (PRINT) hari ini ialah $ 0.00435551, dengan 66.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRINT kepada USD penukaran adalah $ 0.00435551 setiap PRINT.

Print kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,701,448, dengan bekalan edaran sebanyak 850.00M PRINT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRINT didagangkan antara $ 0.00253899 (rendah) dan $ 0.00435511 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00657453, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PRINT dipindahkan +9.60% dalam sejam terakhir dan -15.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Print (PRINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Bekalan Peredaran 850.00M 850.00M 850.00M Jumlah Bekalan 999,996,450.444862 999,996,450.444862 999,996,450.444862

