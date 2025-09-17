Print Protocol (PRINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00203076$ 0.00203076 $ 0.00203076 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -1.77% Perubahan Harga (7D) -2.75% Perubahan Harga (7D) -2.75%

Print Protocol (PRINT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRINT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRINT sepanjang masa ialah $ 0.00203076, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRINT telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -1.77% dalam 24 jam dan -2.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Print Protocol (PRINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 754.96K$ 754.96K $ 754.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 754.96K$ 754.96K $ 754.96K Bekalan Peredaran 9.41B 9.41B 9.41B Jumlah Bekalan 9,414,031,139.318592 9,414,031,139.318592 9,414,031,139.318592

Had Pasaran semasa Print Protocol ialah $ 754.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRINT ialah 9.41B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9414031139.318592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 754.96K.