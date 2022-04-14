Tokenomik Print Protocol (PRINT)
Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns.
Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana.
8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet
Print Protocol (PRINT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Print Protocol (PRINT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Print Protocol (PRINT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Print Protocol (PRINT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PRINT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PRINT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
