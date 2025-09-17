Printer AI (PRINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.43% Perubahan Harga (1D) +0.35% Perubahan Harga (7D) +4.73% Perubahan Harga (7D) +4.73%

Printer AI (PRINT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRINT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRINT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRINT telah berubah sebanyak -0.43% sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan +4.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Printer AI (PRINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.28K$ 13.28K $ 13.28K Bekalan Peredaran 949.55M 949.55M 949.55M Jumlah Bekalan 999,545,027.631146 999,545,027.631146 999,545,027.631146

Had Pasaran semasa Printer AI ialah $ 12.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRINT ialah 949.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999545027.631146. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.28K.