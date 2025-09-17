Prism (PRISM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00106566 $ 0.00106566 $ 0.00106566 24J Rendah $ 0.00124873 $ 0.00124873 $ 0.00124873 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00106566$ 0.00106566 $ 0.00106566 24J Tinggi $ 0.00124873$ 0.00124873 $ 0.00124873 Sepanjang Masa $ 0.04643859$ 0.04643859 $ 0.04643859 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +5.23% Perubahan Harga (7D) +48.96% Perubahan Harga (7D) +48.96%

Prism (PRISM) harga masa nyata ialah $0.00112154. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRISM didagangkan antara $ 0.00106566 rendah dan $ 0.00124873 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRISM sepanjang masa ialah $ 0.04643859, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRISM telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +5.23% dalam 24 jam dan +48.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prism (PRISM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Bekalan Peredaran 1.83B 1.83B 1.83B Jumlah Bekalan 1,913,395,244.847492 1,913,395,244.847492 1,913,395,244.847492

Had Pasaran semasa Prism ialah $ 2.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRISM ialah 1.83B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1913395244.847492. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.15M.