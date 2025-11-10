Prism AI Harga Hari Ini

Harga langsung Prism AI (PRSAI) hari ini ialah $ 0.00640099, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRSAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00640099 setiap PRSAI.

Prism AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,400.99, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M PRSAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRSAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.617031, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00199182.

Dalam prestasi jangka pendek, PRSAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Prism AI (PRSAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Prism AI ialah $ 6.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRSAI ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.40K.