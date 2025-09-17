Prisma mkUSD (MKUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.986119 $ 0.986119 $ 0.986119 24J Rendah $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.986119$ 0.986119 $ 0.986119 24J Tinggi $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Sepanjang Masa $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Harga Terendah $ 0.875577$ 0.875577 $ 0.875577 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) -0.20% Perubahan Harga (7D) -0.20%

Prisma mkUSD (MKUSD) harga masa nyata ialah $0.999193. Sepanjang 24 jam yang lalu, MKUSD didagangkan antara $ 0.986119 rendah dan $ 1.005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MKUSD sepanjang masa ialah $ 1.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.875577.

Dari segi prestasi jangka pendek, MKUSD telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan -0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prisma mkUSD (MKUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 300.95K$ 300.95K $ 300.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.95K$ 300.95K $ 300.95K Bekalan Peredaran 301.23K 301.23K 301.23K Jumlah Bekalan 301,232.8615623916 301,232.8615623916 301,232.8615623916

Had Pasaran semasa Prisma mkUSD ialah $ 300.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MKUSD ialah 301.23K, dengan jumlah bekalan sebanyak 301232.8615623916. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.95K.