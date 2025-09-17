PRivaCY Coin (PRCY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00584107 24J Tinggi $ 0.0067176 Sepanjang Masa $ 3.0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -12.41% Perubahan Harga (7D) -12.48%

PRivaCY Coin (PRCY) harga masa nyata ialah $0.00585279. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRCY didagangkan antara $ 0.00584107 rendah dan $ 0.0067176 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRCY sepanjang masa ialah $ 3.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRCY telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -12.41% dalam 24 jam dan -12.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PRivaCY Coin (PRCY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.52K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 363.36K Bekalan Peredaran 15.98M Jumlah Bekalan 62,082,968.56271499

Had Pasaran semasa PRivaCY Coin ialah $ 93.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRCY ialah 15.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 62082968.56271499. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 363.36K.