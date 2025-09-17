Privapp Network (BPRIVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 4.78 Harga Terendah $ 0.00860282 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.36%

Privapp Network (BPRIVA) harga masa nyata ialah $0.01473342. Sepanjang 24 jam yang lalu, BPRIVA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BPRIVA sepanjang masa ialah $ 4.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00860282.

Dari segi prestasi jangka pendek, BPRIVA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Privapp Network (BPRIVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.29K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 147.33K Bekalan Peredaran 3.21M Jumlah Bekalan 9,999,741.24963992

Had Pasaran semasa Privapp Network ialah $ 47.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BPRIVA ialah 3.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999741.24963992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 147.33K.