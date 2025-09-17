Lagi Mengenai BPRIVA

Privapp Network Harga (BPRIVA)

1 BPRIVA ke USD Harga Langsung:

$0.01473342
0.00%1D
mexc
USD
Privapp Network (BPRIVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:16:57 (UTC+8)

Privapp Network (BPRIVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 4.78
$ 0.00860282
--

--

+9.36%

+9.36%

Privapp Network (BPRIVA) harga masa nyata ialah $0.01473342. Sepanjang 24 jam yang lalu, BPRIVA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BPRIVA sepanjang masa ialah $ 4.78, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00860282.

Dari segi prestasi jangka pendek, BPRIVA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Privapp Network (BPRIVA) Maklumat Pasaran

$ 47.29K
--
$ 147.33K
3.21M
9,999,741.24963992
Had Pasaran semasa Privapp Network ialah $ 47.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BPRIVA ialah 3.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999741.24963992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 147.33K.

Privapp Network (BPRIVA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Privapp Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Privapp Network kepada USD adalah $ +0.0011406584.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Privapp Network kepada USD adalah $ +0.0045287114.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Privapp Network kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0011406584+7.74%
60 Hari$ +0.0045287114+30.74%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Privapp Network (BPRIVA)

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.

Privapp Network Ramalan Harga (USD)

BPRIVA kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Privapp Network (BPRIVA)

Berapakah nilai Privapp Network (BPRIVA) hari ini?
Harga langsung BPRIVA dalam USD ialah 0.01473342 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BPRIVA ke USD?
Harga semasa BPRIVA ke USD ialah $ 0.01473342. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Privapp Network?
Had pasaran untuk BPRIVA ialah $ 47.29K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BPRIVA?
Bekalan edaran BPRIVA ialah 3.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BPRIVA?
BPRIVA mencapai harga ATH sebanyak 4.78 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BPRIVA?
BPRIVA melihat harga ATL sebanyak 0.00860282 USD.
Berapakah jumlah dagangan BPRIVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BPRIVAialah -- USD.
Adakah BPRIVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
BPRIVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BPRIVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Privapp Network (BPRIVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

