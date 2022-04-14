Tokenomik Privapp Network (BPRIVA)

Lihat cerapan utama tentang Privapp Network (BPRIVA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Privapp Network (BPRIVA) Maklumat

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers.

Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts.

Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key.

Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown.

Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right.

WHAT IS PRIVA TOKEN?

The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.

Laman Web Rasmi:
https://privapp.network/
Kertas putih:
https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Privapp Network (BPRIVA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 50.92K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 3.21M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 158.64K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.78
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00860282
Harga Semasa:
$ 0.01586394
Tokenomik Privapp Network (BPRIVA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Privapp Network (BPRIVA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BPRIVA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BPRIVA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BPRIVA, terokai BPRIVA harga langsung token!

BPRIVA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BPRIVA? Halaman ramalan harga BPRIVA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.