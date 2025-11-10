BursaDEX+
Harga Private Aviation Finance Token langsung hari ini ialah 0.01690524 USD.CINO modal pasaran ialah 11,152,632 USD. Jejaki masa nyata CINO kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Private Aviation Finance Token Harga (CINO)

$0.01690524
+1.50%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:54:01 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token Harga Hari Ini

Harga langsung Private Aviation Finance Token (CINO) hari ini ialah $ 0.01690524, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CINO kepada USD penukaran adalah $ 0.01690524 setiap CINO.

Private Aviation Finance Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,152,632, dengan bekalan edaran sebanyak 659.71M CINO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CINO didagangkan antara $ 0.01634789 (rendah) dan $ 0.01717844 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.053481, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01554199.

Dalam prestasi jangka pendek, CINO dipindahkan -0.96% dalam sejam terakhir dan -13.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Private Aviation Finance Token (CINO) Maklumat Pasaran

$ 11.15M
--
$ 16.90M
659.71M
999,905,807.540201
Had Pasaran semasa Private Aviation Finance Token ialah $ 11.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CINO ialah 659.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999905807.540201. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.90M.

Private Aviation Finance Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01634789
24J Rendah
$ 0.01717844
24J Tinggi

$ 0.01634789
$ 0.01717844
$ 0.053481
$ 0.01554199
-0.96%

+1.52%

-13.10%

-13.10%

Private Aviation Finance Token (CINO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Private Aviation Finance Token kepada USD adalah $ +0.00025393.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Private Aviation Finance Token kepada USD adalah $ -0.0089412406.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Private Aviation Finance Token kepada USD adalah $ -0.0100507737.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Private Aviation Finance Token kepada USD adalah $ -0.02552066400630473.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00025393+1.52%
30 Hari$ -0.0089412406-52.89%
60 Hari$ -0.0100507737-59.45%
90 Hari$ -0.02552066400630473-60.15%

Ramalan Harga untuk Private Aviation Finance Token

Private Aviation Finance Token (CINO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CINO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Private Aviation Finance Token (CINO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Private Aviation Finance Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Private Aviation Finance Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CINO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Private Aviation Finance Token Ramalan Harga.

Apakah itu Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

Private Aviation Finance Token (CINO) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Private Aviation Finance Token

Berapakah nilai 1 Private Aviation Finance Token pada tahun 2030?
Jika Private Aviation Finance Token berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Private Aviation Finance Token berpotensi dan jangkaan ROI.
Private Aviation Finance Token (CINO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

