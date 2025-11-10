Private Aviation Finance Token Harga Hari Ini

Harga langsung Private Aviation Finance Token (CINO) hari ini ialah $ 0.01690524, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CINO kepada USD penukaran adalah $ 0.01690524 setiap CINO.

Private Aviation Finance Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,152,632, dengan bekalan edaran sebanyak 659.71M CINO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CINO didagangkan antara $ 0.01634789 (rendah) dan $ 0.01717844 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.053481, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01554199.

Dalam prestasi jangka pendek, CINO dipindahkan -0.96% dalam sejam terakhir dan -13.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Private Aviation Finance Token (CINO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.15M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.90M Bekalan Peredaran 659.71M Jumlah Bekalan 999,905,807.540201

Had Pasaran semasa Private Aviation Finance Token ialah $ 11.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CINO ialah 659.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999905807.540201. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.90M.