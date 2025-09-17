Private Wrapped IX (PIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Harga Terendah $ 0.00477406$ 0.00477406 $ 0.00477406 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Private Wrapped IX (PIX) harga masa nyata ialah $0.01293156. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIX sepanjang masa ialah $ 1.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00477406.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Private Wrapped IX (PIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Bekalan Peredaran 2.16M 2.16M 2.16M Jumlah Bekalan 2,160,820.485756346 2,160,820.485756346 2,160,820.485756346

Had Pasaran semasa Private Wrapped IX ialah $ 27.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIX ialah 2.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2160820.485756346. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.94K.