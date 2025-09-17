Private Wrapped wROSE (PWROSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.195036 Harga Terendah $ 0.02032776 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00%

Private Wrapped wROSE (PWROSE) harga masa nyata ialah $0.02366951. Sepanjang 24 jam yang lalu, PWROSE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PWROSE sepanjang masa ialah $ 0.195036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02032776.

Dari segi prestasi jangka pendek, PWROSE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.07K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.07K Bekalan Peredaran 4.35M Jumlah Bekalan 4,354,375.704543774

Had Pasaran semasa Private Wrapped wROSE ialah $ 103.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PWROSE ialah 4.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4354375.704543774. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.07K.