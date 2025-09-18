Apakah itu Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Privix Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Privix (PRIVIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Privix (PRIVIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Privix.

Semak Privix ramalan harga sekarang!

PRIVIX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Privix (PRIVIX)

Memahami tokenomik Privix (PRIVIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRIVIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Privix (PRIVIX) Berapakah nilai Privix (PRIVIX) hari ini? Harga langsung PRIVIX dalam USD ialah 0.01182164 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PRIVIX ke USD? $ 0.01182164 . Lihat Harga semasa PRIVIX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Privix? Had pasaran untuk PRIVIX ialah $ 118.22K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PRIVIX? Bekalan edaran PRIVIX ialah 10.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRIVIX? PRIVIX mencapai harga ATH sebanyak 1.34 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRIVIX? PRIVIX melihat harga ATL sebanyak 0.00779566 USD . Berapakah jumlah dagangan PRIVIX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRIVIXialah -- USD . Adakah PRIVIX akan naik lebih tinggi tahun ini? PRIVIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRIVIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Privix (PRIVIX) Kemas Kini Industri Penting