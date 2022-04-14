Tokenomik Privix (PRIVIX)
Privix (PRIVIX) Maklumat
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.
In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.
Key Features
- Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
- Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
- EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
- Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
- Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.
The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:
- Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
- Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
- PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
- Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
- And there's more!
Privix (PRIVIX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Privix (PRIVIX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Privix (PRIVIX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Privix (PRIVIX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PRIVIX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PRIVIX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PRIVIX, terokai PRIVIX harga langsung token!
Penafian
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.