Prizm (PZM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00100034 $ 0.00100034 $ 0.00100034 24J Rendah $ 0.00120031 $ 0.00120031 $ 0.00120031 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00100034$ 0.00100034 $ 0.00100034 24J Tinggi $ 0.00120031$ 0.00120031 $ 0.00120031 Sepanjang Masa $ 17.92$ 17.92 $ 17.92 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.91% Perubahan Harga (1D) -2.99% Perubahan Harga (7D) +10.61% Perubahan Harga (7D) +10.61%

Prizm (PZM) harga masa nyata ialah $0.00106819. Sepanjang 24 jam yang lalu, PZM didagangkan antara $ 0.00100034 rendah dan $ 0.00120031 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PZM sepanjang masa ialah $ 17.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PZM telah berubah sebanyak -2.91% sejak sejam yang lalu, -2.99% dalam 24 jam dan +10.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prizm (PZM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Prizm ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PZM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 6000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.41M.