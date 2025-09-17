Probit (PROB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04172721 $ 0.04172721 $ 0.04172721 24J Rendah $ 0.04338665 $ 0.04338665 $ 0.04338665 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04172721$ 0.04172721 $ 0.04172721 24J Tinggi $ 0.04338665$ 0.04338665 $ 0.04338665 Sepanjang Masa $ 0.638644$ 0.638644 $ 0.638644 Harga Terendah $ 0.03102895$ 0.03102895 $ 0.03102895 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) -2.19% Perubahan Harga (7D) +2.82% Perubahan Harga (7D) +2.82%

Probit (PROB) harga masa nyata ialah $0.0424342. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROB didagangkan antara $ 0.04172721 rendah dan $ 0.04338665 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROB sepanjang masa ialah $ 0.638644, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03102895.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROB telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, -2.19% dalam 24 jam dan +2.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Probit (PROB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Bekalan Peredaran 27.72M 27.72M 27.72M Jumlah Bekalan 190,000,000.0 190,000,000.0 190,000,000.0

Had Pasaran semasa Probit ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROB ialah 27.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 190000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.06M.