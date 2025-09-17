Professional Fighters League Fan Token (PFL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.080474 $ 0.080474 $ 0.080474 24J Rendah $ 0.081078 $ 0.081078 $ 0.081078 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.080474$ 0.080474 $ 0.080474 24J Tinggi $ 0.081078$ 0.081078 $ 0.081078 Sepanjang Masa $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Harga Terendah $ 0.076283$ 0.076283 $ 0.076283 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) -1.20% Perubahan Harga (7D) -1.20%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) harga masa nyata ialah $0.080561. Sepanjang 24 jam yang lalu, PFL didagangkan antara $ 0.080474 rendah dan $ 0.081078 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PFL sepanjang masa ialah $ 6.95, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.076283.

Dari segi prestasi jangka pendek, PFL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan -1.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 181.25K$ 181.25K $ 181.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 402.80K$ 402.80K $ 402.80K Bekalan Peredaran 2.25M 2.25M 2.25M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa Professional Fighters League Fan Token ialah $ 181.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PFL ialah 2.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 402.80K.