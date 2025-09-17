PROFIT AI (PROFIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01485622 $ 0.01485622 $ 0.01485622 24J Rendah $ 0.01524003 $ 0.01524003 $ 0.01524003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01485622$ 0.01485622 $ 0.01485622 24J Tinggi $ 0.01524003$ 0.01524003 $ 0.01524003 Sepanjang Masa $ 0.0411361$ 0.0411361 $ 0.0411361 Harga Terendah $ 0.00348855$ 0.00348855 $ 0.00348855 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.79% Perubahan Harga (7D) -0.50% Perubahan Harga (7D) -0.50%

PROFIT AI (PROFIT) harga masa nyata ialah $0.01524003. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROFIT didagangkan antara $ 0.01485622 rendah dan $ 0.01524003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROFIT sepanjang masa ialah $ 0.0411361, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00348855.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROFIT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.79% dalam 24 jam dan -0.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PROFIT AI (PROFIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 152.40K$ 152.40K $ 152.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 152.40K$ 152.40K $ 152.40K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa PROFIT AI ialah $ 152.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROFIT ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.40K.