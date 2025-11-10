Project 89 Harga Hari Ini

Harga langsung Project 89 (PROJECT89) hari ini ialah $ 0.00344349, dengan 0.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PROJECT89 kepada USD penukaran adalah $ 0.00344349 setiap PROJECT89.

Project 89 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,734,409, dengan bekalan edaran sebanyak 1.37B PROJECT89. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PROJECT89 didagangkan antara $ 0.00339256 (rendah) dan $ 0.00360441 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00642953, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00245933.

Dalam prestasi jangka pendek, PROJECT89 dipindahkan -3.92% dalam sejam terakhir dan -14.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Project 89 (PROJECT89) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Bekalan Peredaran 1.37B 1.37B 1.37B Jumlah Bekalan 1,374,832,673.719794 1,374,832,673.719794 1,374,832,673.719794

