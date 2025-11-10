Tokenomik Project 89 (PROJECT89)

Tokenomik Project 89 (PROJECT89)

Lihat cerapan utama tentang Project 89 (PROJECT89), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:13:48 (UTC+8)
Project 89 (PROJECT89) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Project 89 (PROJECT89), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.84M
Jumlah Bekalan:
$ 1.37B
Bekalan Edaran:
$ 1.37B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.84M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00642953
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00245933
Harga Semasa:
$ 0.00352752
Project 89 (PROJECT89) Maklumat

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

Laman Web Rasmi:
https://www.project89.org/

Tokenomik Project 89 (PROJECT89): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Project 89 (PROJECT89) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PROJECT89 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PROJECT89 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PROJECT89, terokai PROJECT89 harga langsung token!

PROJECT89 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PROJECT89? Halaman ramalan harga PROJECT89 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

