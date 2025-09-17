Lagi Mengenai AEON

Project AEON Logo

Project AEON Harga (AEON)

Tidak tersenarai

1 AEON ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.60%1D
USD
Project AEON (AEON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:17:11 (UTC+8)

Project AEON (AEON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00436165
$ 0.00436165$ 0.00436165

$ 0
$ 0$ 0

+2.39%

+1.68%

+1.54%

+1.54%

Project AEON (AEON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AEON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AEON sepanjang masa ialah $ 0.00436165, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AEON telah berubah sebanyak +2.39% sejak sejam yang lalu, +1.68% dalam 24 jam dan +1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Project AEON (AEON) Maklumat Pasaran

$ 72.12K
$ 72.12K$ 72.12K

--
----

$ 72.12K
$ 72.12K$ 72.12K

998.62M
998.62M 998.62M

998,619,911.445527
998,619,911.445527 998,619,911.445527

Had Pasaran semasa Project AEON ialah $ 72.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AEON ialah 998.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998619911.445527. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.12K.

Project AEON (AEON) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Project AEON kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Project AEON kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Project AEON kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Project AEON kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.68%
30 Hari$ 0+0.38%
60 Hari$ 0+15.15%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Project AEON (AEON)

Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.

Project AEON Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Project AEON (AEON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Project AEON (AEON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Project AEON.

Semak Project AEON ramalan harga sekarang!

AEON kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Project AEON (AEON)

Memahami tokenomik Project AEON (AEON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AEON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Project AEON (AEON)

Berapakah nilai Project AEON (AEON) hari ini?
Harga langsung AEON dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AEON ke USD?
Harga semasa AEON ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Project AEON?
Had pasaran untuk AEON ialah $ 72.12K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AEON?
Bekalan edaran AEON ialah 998.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AEON?
AEON mencapai harga ATH sebanyak 0.00436165 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AEON?
AEON melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AEON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AEONialah -- USD.
Adakah AEON akan naik lebih tinggi tahun ini?
AEON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AEONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:17:11 (UTC+8)

