Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto.
Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust.
At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement.
Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape.
AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.
Project AEON (AEON) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Project AEON (AEON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Project AEON (AEON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Project AEON (AEON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AEON yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AEON yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AEON, terokai AEON harga langsung token!
