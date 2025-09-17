Project Nostradamus ($AMEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00361799 $ 0.00361799 $ 0.00361799 24J Rendah $ 0.00368655 $ 0.00368655 $ 0.00368655 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00361799$ 0.00361799 $ 0.00361799 24J Tinggi $ 0.00368655$ 0.00368655 $ 0.00368655 Sepanjang Masa $ 0.280498$ 0.280498 $ 0.280498 Harga Terendah $ 0.00342578$ 0.00342578 $ 0.00342578 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) +0.28% Perubahan Harga (7D) +5.95% Perubahan Harga (7D) +5.95%

Project Nostradamus ($AMEN) harga masa nyata ialah $0.00366723. Sepanjang 24 jam yang lalu, $AMEN didagangkan antara $ 0.00361799 rendah dan $ 0.00368655 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $AMEN sepanjang masa ialah $ 0.280498, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00342578.

Dari segi prestasi jangka pendek, $AMEN telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan +5.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Project Nostradamus ($AMEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.31K$ 77.31K $ 77.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.31K$ 77.31K $ 77.31K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Project Nostradamus ialah $ 77.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $AMEN ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.31K.