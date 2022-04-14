Tokenomik Project Nostradamus ($AMEN)

Lihat cerapan utama tentang Project Nostradamus ($AMEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Project Nostradamus ($AMEN) Maklumat

Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets.

By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations.

It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.

Laman Web Rasmi:
https://www.projectnostradamus.com/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Project Nostradamus ($AMEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 75,89K
$ 75,89K
Jumlah Bekalan:
$ 21,00M
$ 21,00M
Bekalan Edaran:
$ 21,00M
$ 21,00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 75,89K
$ 75,89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0,280498
$ 0,280498
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0,00342578
$ 0,00342578
Harga Semasa:
$ 0,00361364
$ 0,00361364

Tokenomik Project Nostradamus ($AMEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Project Nostradamus ($AMEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $AMEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $AMEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $AMEN, terokai $AMEN harga langsung token!

$AMEN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $AMEN? Halaman ramalan harga $AMEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.