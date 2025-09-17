Lagi Mengenai WIKEN

Project WITH Logo

Project WITH Harga (WIKEN)

Tidak tersenarai

1 WIKEN ke USD Harga Langsung:

$0.00389928
-0.60%1D
USD
Project WITH (WIKEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:04:56 (UTC+8)

Project WITH (WIKEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00388846
24J Rendah
$ 0.00396021
24J Tinggi

$ 0.00388846
$ 0.00396021
$ 0.116517
$ 0
-0.72%

-0.62%

+0.55%

+0.55%

Project WITH (WIKEN) harga masa nyata ialah $0.0038988. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIKEN didagangkan antara $ 0.00388846 rendah dan $ 0.00396021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIKEN sepanjang masa ialah $ 0.116517, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIKEN telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Project WITH (WIKEN) Maklumat Pasaran

$ 4.11M
--
$ 4.12M
1.05B
1,057,574,353.0
Had Pasaran semasa Project WITH ialah $ 4.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIKEN ialah 1.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1057574353.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.12M.

Project WITH (WIKEN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Project WITH kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Project WITH kepada USD adalah $ -0.0003022033.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Project WITH kepada USD adalah $ -0.0004276071.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Project WITH kepada USD adalah $ -0.000360120703247974.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.62%
30 Hari$ -0.0003022033-7.75%
60 Hari$ -0.0004276071-10.96%
90 Hari$ -0.000360120703247974-8.45%

Apakah itu Project WITH (WIKEN)

Project WITH (WIKEN) Sumber

Laman Web Rasmi

Project WITH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Project WITH (WIKEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Project WITH (WIKEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Project WITH.

Semak Project WITH ramalan harga sekarang!

WIKEN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Project WITH (WIKEN)

Memahami tokenomik Project WITH (WIKEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WIKEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Project WITH (WIKEN)

Berapakah nilai Project WITH (WIKEN) hari ini?
Harga langsung WIKEN dalam USD ialah 0.0038988 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WIKEN ke USD?
Harga semasa WIKEN ke USD ialah $ 0.0038988. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Project WITH?
Had pasaran untuk WIKEN ialah $ 4.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WIKEN?
Bekalan edaran WIKEN ialah 1.05B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WIKEN?
WIKEN mencapai harga ATH sebanyak 0.116517 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WIKEN?
WIKEN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WIKEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WIKENialah -- USD.
Adakah WIKEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
WIKEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WIKENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

