Project WITH (WIKEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00388846 $ 0.00388846 $ 0.00388846 24J Rendah $ 0.00396021 $ 0.00396021 $ 0.00396021 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00388846$ 0.00388846 $ 0.00388846 24J Tinggi $ 0.00396021$ 0.00396021 $ 0.00396021 Sepanjang Masa $ 0.116517$ 0.116517 $ 0.116517 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) -0.62% Perubahan Harga (7D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +0.55%

Project WITH (WIKEN) harga masa nyata ialah $0.0038988. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIKEN didagangkan antara $ 0.00388846 rendah dan $ 0.00396021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIKEN sepanjang masa ialah $ 0.116517, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIKEN telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Project WITH (WIKEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Bekalan Peredaran 1.05B 1.05B 1.05B Jumlah Bekalan 1,057,574,353.0 1,057,574,353.0 1,057,574,353.0

Had Pasaran semasa Project WITH ialah $ 4.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIKEN ialah 1.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1057574353.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.12M.