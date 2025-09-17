Project89 (PROJECT89) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00915514 $ 0.00915514 $ 0.00915514 24J Rendah $ 0.01034729 $ 0.01034729 $ 0.01034729 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00915514$ 0.00915514 $ 0.00915514 24J Tinggi $ 0.01034729$ 0.01034729 $ 0.01034729 Sepanjang Masa $ 0.100625$ 0.100625 $ 0.100625 Harga Terendah $ 0.00116525$ 0.00116525 $ 0.00116525 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) +8.10% Perubahan Harga (7D) +17.73% Perubahan Harga (7D) +17.73%

Project89 (PROJECT89) harga masa nyata ialah $0.00997507. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROJECT89 didagangkan antara $ 0.00915514 rendah dan $ 0.01034729 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROJECT89 sepanjang masa ialah $ 0.100625, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00116525.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROJECT89 telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +8.10% dalam 24 jam dan +17.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Project89 (PROJECT89) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,878,667.578125 999,878,667.578125 999,878,667.578125

Had Pasaran semasa Project89 ialah $ 9.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROJECT89 ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999878667.578125. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.98M.