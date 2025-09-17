ProjectOasis (OASIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00884137 $ 0.00884137 $ 0.00884137 24J Rendah $ 0.00912693 $ 0.00912693 $ 0.00912693 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00884137$ 0.00884137 $ 0.00884137 24J Tinggi $ 0.00912693$ 0.00912693 $ 0.00912693 Sepanjang Masa $ 8.69$ 8.69 $ 8.69 Harga Terendah $ 0.00657828$ 0.00657828 $ 0.00657828 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) +2.12% Perubahan Harga (7D) +10.24% Perubahan Harga (7D) +10.24%

ProjectOasis (OASIS) harga masa nyata ialah $0.00907742. Sepanjang 24 jam yang lalu, OASIS didagangkan antara $ 0.00884137 rendah dan $ 0.00912693 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OASIS sepanjang masa ialah $ 8.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00657828.

Dari segi prestasi jangka pendek, OASIS telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +2.12% dalam 24 jam dan +10.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ProjectOasis (OASIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.90K$ 35.90K $ 35.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.08K$ 127.08K $ 127.08K Bekalan Peredaran 3.96M 3.96M 3.96M Jumlah Bekalan 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

Had Pasaran semasa ProjectOasis ialah $ 35.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OASIS ialah 3.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.08K.