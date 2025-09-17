Prol AI (PROL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001796 $ 0.00001796 $ 0.00001796 24J Rendah $ 0.00001845 $ 0.00001845 $ 0.00001845 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001796$ 0.00001796 $ 0.00001796 24J Tinggi $ 0.00001845$ 0.00001845 $ 0.00001845 Sepanjang Masa $ 0.00174475$ 0.00174475 $ 0.00174475 Harga Terendah $ 0.00001463$ 0.00001463 $ 0.00001463 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.21% Perubahan Harga (7D) -1.63% Perubahan Harga (7D) -1.63%

Prol AI (PROL) harga masa nyata ialah $0.00001818. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROL didagangkan antara $ 0.00001796 rendah dan $ 0.00001845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROL sepanjang masa ialah $ 0.00174475, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001463.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.21% dalam 24 jam dan -1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prol AI (PROL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.21K$ 17.21K $ 17.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Bekalan Peredaran 946.54M 946.54M 946.54M Jumlah Bekalan 981,148,535.583722 981,148,535.583722 981,148,535.583722

Had Pasaran semasa Prol AI ialah $ 17.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PROL ialah 946.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 981148535.583722. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.84K.