Lagi Mengenai PMPY

Maklumat Harga PMPY

Laman Web Rasmi PMPY

Tokenomik PMPY

Ramalan Harga PMPY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Prometheum Prodigy Logo

Prometheum Prodigy Harga (PMPY)

Tidak tersenarai

1 PMPY ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Prometheum Prodigy (PMPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:17:32 (UTC+8)

Prometheum Prodigy (PMPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04329694
$ 0.04329694$ 0.04329694

$ 0.000028
$ 0.000028$ 0.000028

--

--

+22.27%

+22.27%

Prometheum Prodigy (PMPY) harga masa nyata ialah $0.00004401. Sepanjang 24 jam yang lalu, PMPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PMPY sepanjang masa ialah $ 0.04329694, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000028.

Dari segi prestasi jangka pendek, PMPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +22.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prometheum Prodigy (PMPY) Maklumat Pasaran

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

--
----

$ 27.28K
$ 27.28K$ 27.28K

389.40M
389.40M 389.40M

619,763,353.5450695
619,763,353.5450695 619,763,353.5450695

Had Pasaran semasa Prometheum Prodigy ialah $ 17.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PMPY ialah 389.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 619763353.5450695. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.28K.

Prometheum Prodigy (PMPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Prometheum Prodigy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Prometheum Prodigy kepada USD adalah $ +0.0000227527.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Prometheum Prodigy kepada USD adalah $ +0.0000165087.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Prometheum Prodigy kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0000227527+51.70%
60 Hari$ +0.0000165087+37.51%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Prometheum Prodigy (PMPY)

layer2 ai blockchain

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Prometheum Prodigy (PMPY) Sumber

Laman Web Rasmi

Prometheum Prodigy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Prometheum Prodigy (PMPY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Prometheum Prodigy (PMPY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prometheum Prodigy.

Semak Prometheum Prodigy ramalan harga sekarang!

PMPY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Prometheum Prodigy (PMPY)

Memahami tokenomik Prometheum Prodigy (PMPY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PMPY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prometheum Prodigy (PMPY)

Berapakah nilai Prometheum Prodigy (PMPY) hari ini?
Harga langsung PMPY dalam USD ialah 0.00004401 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PMPY ke USD?
Harga semasa PMPY ke USD ialah $ 0.00004401. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Prometheum Prodigy?
Had pasaran untuk PMPY ialah $ 17.14K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PMPY?
Bekalan edaran PMPY ialah 389.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PMPY?
PMPY mencapai harga ATH sebanyak 0.04329694 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PMPY?
PMPY melihat harga ATL sebanyak 0.000028 USD.
Berapakah jumlah dagangan PMPY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PMPYialah -- USD.
Adakah PMPY akan naik lebih tinggi tahun ini?
PMPY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PMPYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:17:32 (UTC+8)

Prometheum Prodigy (PMPY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.