Prometheum Prodigy (PMPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04329694$ 0.04329694 $ 0.04329694 Harga Terendah $ 0.000028$ 0.000028 $ 0.000028 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +22.27% Perubahan Harga (7D) +22.27%

Prometheum Prodigy (PMPY) harga masa nyata ialah $0.00004401. Sepanjang 24 jam yang lalu, PMPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PMPY sepanjang masa ialah $ 0.04329694, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000028.

Dari segi prestasi jangka pendek, PMPY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +22.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prometheum Prodigy (PMPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K Bekalan Peredaran 389.40M 389.40M 389.40M Jumlah Bekalan 619,763,353.5450695 619,763,353.5450695 619,763,353.5450695

Had Pasaran semasa Prometheum Prodigy ialah $ 17.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PMPY ialah 389.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 619763353.5450695. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.28K.